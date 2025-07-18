В Грузии решили построить "город правительства"

Грузинские власти в ближайшее время намерены создать специальный "город правительства". Он может расположиться в одном из районов Тбилиси.

Власти Грузии намерены реализовать проект по строительству "города правительства".

Премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе дал поручение Фонду муниципального развития заказать услуги по разработке проекта и сметы, чтобы "город правительства" мог появиться уже в 2026 году.

Идея отдельного квартала, где расположатся все министерства Грузии, не нова, обсуждения данного проекта велись в "Грузинской мечте" еще в 2017 году. Тогда возможным местом размещения "города правительства" назывался район Ортачала в Тбилиси.