Грузия продала госимущество на $49 млн

За полгода грузинские чиновники приватизировали движимое и недвижимое имущество государства почти на $50 млн и перевыполнили план распродажи объектов на треть.

Нацагентство государственного имущества Грузии рассказало о ходе приватизации госнедвижимости в первом полугодии. По данным агентства, за шесть месяцев было продано различных зданий, находившихся в собственности государства, на $47 млн.

Чиновники агентства отметили, что таким образом им удалось превысить полугодовой план продажи государственных объектов на 36% - правительство поставило цель в $34 млн.

За это время были приватизированы заводы, склады, фермы, больницы, спортзалы и гостиницы.

В агентстве признали, что далеко не всегда удается сразу продать то или иное государственное здание: для приватизации 261 объекта пришлось организовать 463 аукциона.

Чиновники добавили, что еще $2 млн в первом полугодии удалось выручить на продажах движимого госимущества. Речь идет в первую очередь об автомобильном транспорте.