В Грузии проходят обыски у экс-чиновников

Экс-премьер Гарибашвили и экс-глава СГБ Лилуашвили оказались в центре расследования правоохранителей Грузии.

Ряд экс-чиновников Грузии оказались в фокусе внимания следственных органов. В домах госслужащих проводятся обыски. Под подозрением оказались экс-премьер Ираклий Гарибашвили, а также экс-глава СГБ Григол Лилуашвили.

У экс-чиновников изъяли $7 млн, более 130 тыс лари, почти 170 электронных гаджетов и документацию. Специалисты изучают устройства и документы на предмет источников финансирования. Бывшие госслужащие остаются на свободе.

Отметим, что Гарибашвили дважды возглавлял правительство в эпоху "Грузинской мечты", его называют одним из важнейших сподвижников основателя партии Бидзины Иванишвили. Лилуашвили возглавлял СГБ с 2019 по 2024 годы.