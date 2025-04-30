В Европе хотят создать конкурента БРИКС

Глава Еврокомиссии считает, что западным станам следует создать конкурента БРИКС. В блок могли бы войти страны ЕС и участники соглашения о Транстихоокеанском партнерстве.

Европа хочет конкурировать с БРИКС, для этого может быть создан европейско-азиатский торговый блок, основанный на принципах свободной торговли, с предложением выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Я представила на саммите очень привлекательную и интересную идею, что страны Всеобъемлющего и прогрессивного соглашения о Транстихоокеанском партнерстве (ВПТПП), то есть азиатские страны, хотят структурированного сотрудничества с ЕС, а Евросоюз хочет структурированного сотрудничества с ними"

– Урсула фон дер Ляйен

Блок ЕС и ВПТПП - сила, отметила глава ЕК. Она добавила, что для этого сотрудничества может быть перестроена Всемирная торговая организация (ВТО).

"…Не повторяя прошлых ошибок. Чтобы показать всему миру, что свободная торговля между большим числом стран возможна на основе правил"

– Урсула фон дер Ляйен

На страны БРИКС сегодня приходится до 40% мирового ВВП - доля БРИКС в мировом ВВП уже превышает показатель G7, а внутренняя торговля внутри объединения достигла $1 трлн.

Британский проект ВПТПП за годы существования так и не обрел заметной динамики.