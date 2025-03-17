Вестник Кавказа

Страны БРИКС рекордно обогнали G7 в мировой экономике

БРИКС
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В 2024 году доля БРИКС в мировой экономике рекордно превысила долю стран "Большой семерки". На БРИКС приходится почти 37%.

БРИКС нарастило свою долю в глобальной экономике до рекорда, опередив "Большую семерку" почти на 8%, следует из данных Международного валютного фонда.

В 2024 году доля стран БРИКС выросла в мировой экономике до 36,8%, при этом доля G7 сократилась до 28,86%. Таким образом разрыв стал рекордным и составил 8%.

В прошлом году экономики почти всех стран БРИКС выросли, значительнее всего Китая - на 0,34 п.п. При этом все страны "семерки" столкнулись с некоторым сокращением национальных экономик, что отразилось на их вкладе в мировой ВВП, передает РИА Новости.

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