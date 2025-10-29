В Дагестане построят хостинг-центр за 5 млрд рублей

Крупный центр обработки данных построят в Дагестане. Инвестиции в проект составят 5 млрд рублей.
О строительстве крупного центра обработки данных в Дагестане сообщил глава региона Сергей Меликов. Возведение ЦОД профинансируют правительство Дагестана, а также компании Key Point Group и ООО "Неорос". Объем инвестиций составит 5 млрд рублей.
С таким заявлением выступил Сергей Меликов на III Международном Каспийском цифровом форуме.
"Буквально вчера состоялась церемония закладки камня в ознаменование начала строительства крупного центра обработки"
- Сергей Меликов
Строительство ЦОД обещают завершить в течение двух лет. Основные задачи, которые поможет решить хостинг, - это хранение баз данных, а также размещение сайтов. ЦОД будет предоставлять услуги как государственным учреждениям, так и коммерческим компаниям.