В Дагестане начнут массовое производство ковров

В скором времени дагестанские предприниматели поставят на поток производство синтетических ковров, которые будут ткать в индустриальном парке "Уйташ" в Карабудахкентском районе Дагестана.

В будущем 2026 году в индустриальном парке "Уйташ" в Карабудахкентском районе Дагестана откроется массовое производство синтетических ковров, сообщил на полях III цифрового форума, проходящего в дагестанском Каспийске, министр промышленности и торговли региона Низам Халилов.

"У нас есть проект производства синтетических ковров, он будет реализован на базе индустриального парка "Уйташ". Надеемся, что в следующем году мы его запустим"

- Низам Халилов

На запуск производства из бюджета региона уже направлено около 1 млрд рублей, известно, что производство ковров будет массовым, в промышленных масштабах - национальным их производством занимаются народно-художественные промыслы, - рассказал Халилов, передает "Это Кавказ".

Новое предприятие – не единственное, которое будет запущено в республике. Так, до конца года заработает завод по производству газобетонных блоков, а в Дагестанских Огнях откроется завод по производству стеклотары, добавил министр.