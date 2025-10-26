Число самозанятых в СКФО приближается к миллиону

Малый и средний бизнес в Северо-Кавказском федеральном округе России демонстрирует самый динамичный рост по стране, при этом более двух третей таких предприятий являются прибыльными и приносят доход государству.

Число самозанятых в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) стремительно растет и уже превысило 900 тыс человек, на Северном Кавказе достигло показателя почти в 900 тыс, сообщил на полях III Международного цифрового форума, проходящего в дагестанском Каспийске, заместитель полномочного представителя президента РФ в СКФО Владимир Надыкто.

"Показатель плавающий: кто-то вырос уже из самозанятого в индивидуального предпринимателя, кто-то пришел, но в целом мы отмечаем от месяца к месяцу рост их числа"

- Владимир Надыкто

Показатель лучший среди всех федеральных округов страны: доля прибыльных предприятий малого и среднего бизнеса на Кавказе практически всегда превышает 70%, и это очень хороший показатель, отметил полпред, передает ТАСС.

В регионе прекрасно работают центры "Мой бизнес", которые помогают людям развивать свое дело с нуля, в этом отношении прекрасно работает МСП банк. Обе эти организации за 9 месяцев текущего 2025 года выдали самозанятым 7,3 млрд рублей гарантий и кредитов, - добавил Владимир Надыкто.