Свыше 12 млрд рублей направили на горнолыжную инфраструктуру в СКФО до 2028 года

Правительство РФ выделило свыше 12 млрд рублей на создание канатных дорог, трасс и прочей горнолыжной инфраструктуры на текущий год, а также на 2026-2027 годы.

Официальный документ о выделении в ближайшие 2,5 года более чем 12 млрд рублей на строительство инфраструктуры для горнолыжного отдыха на Северном Кавказе подписан премьер-министром Михаилом Мишустиным, сообщает пресс-служба Кабмина РФ.

"Средства уже зарезервированы в федеральном бюджете и пойдут на создание объектов туристической и горнолыжной инфраструктуры на склонах Главного Кавказского хребта, в том числе канатных дорог, горнолыжных трасс, систем искусственного снегообразования, противооползневых, противолавинных и других защитных сооружений"

– правительство РФ

Стоит отметить, что информация об общем объеме инвестиций в создание и развитие инфраструктуры на курортах СКФО была озвучена Мишустиным в ходе заседания правительства 23 октября. Тогда он сообщил, что в текущем году на эти цели будет выделено 4 млрд рублей, а в 2026 и 2027 годах – в общей сложности свыше 8 млрд рублей.

Глава правительства пояснил, что на эти средства можно будет активизировать развитие территории, повысить ее инвестиционную привлекательность, так чтобы на Северном Кавказе прокладывались новые дороги, открывались гостиницы, кафе и рестораны.