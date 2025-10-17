Мамисон готовится принять 30 тыс лыжников и сноубордистов

Новый курорт в Северной Осетии завершает приготовления перед стартом первого зимнего сезона. Ожидаемый турпоток за зиму составит 30 тыс человек.

Новый горный курорт Мамисон в Северной Осетии ожидает, что в первом зимнем сезоне его посетит порядка 30 тыс гостей, передает пресс-служба "Кавказ.РФ".

Сезон на курорте будет вскоре открыт, сейчас идет подготовка и завершаются необходимые работы.

"На курорте началось тестирование подвижного состава канатной дороги в рамках плановых регламентных работ. Сейчас специалисты дают оборудованию максимальную нагрузку, проводят его отладку и настраивают программное обеспечение. Параллельно идет внутренняя отделка большого сервис-центра… продолжается благоустройство территории курорта"

– Кавказ.РФ

Системами искусственного оснежения оснастили три трассы, их запустят после того, как температура воздуха станет отрицательной. Всего на новом горнолыжном курорте будут работать 10 трасс разного уровня, их общая площадь составит 19 км.

"Поднимать катающихся и отдыхающих на верхнюю точку курорта – 2950 метров – будет гондольная канатная дорога, спускать в другую зону катания – кресельная"

– Кавказ.РФ

Один отель уже готов принимать туристов, вскоре будет запущено еще несколько объектов. Общепит также готовится к старту сезона: открыто кафе Moon Base, строится видовой ресторан, а на верхней станции "Зарамаг-1" будет вскоре открыт ресторан "Вершина Мамисон".