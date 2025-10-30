В Дагестане 945 млн рублей направят на модернизацию птицефабрики

В Дагестане будет модернизирована птицефабрика "Карантайская". В результате производственные мощности предприятия увеличатся, а также будет создано свыше ста новых рабочих мест для местного населения.

Птицефабрику "Карантайская" в Буйнакском районе Дагестана планируется модернизировать, проект реализует "Буйнакский Птицепром", инвестиции в проект оцениваются в 945 млн рублей.

В планах провести капитальный ремонт 22 имеющихся птичников, возвести 8 новых со всей необходимой инфраструктурой. Также на территории птицефабрики будет создан убойный цех с зоной охлаждения и хранения. После реализации всех работ обновленное предприятие сможет увеличить годовую производственную мощность до 7 тыс т мяса бройлера.

При реализации проекта в Буйнакском районе будут созданы 108 рабочих мест.