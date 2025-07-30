В Чечне отремонтируют десять школ

Десять школ будут полностью отремонтированы в Чечне. Работы завершат до начала учебного года.

Капитальный ремонт десяти школ проведут в Чечне. Работы планируют завершить до 1 сентября, рассказал глава республики Рамзан Кадыров.

"В текущем году идет строительство с опережающим графиком семи новых школ и семи детских садов. Их планируется сдать в эксплуатацию в 2027 году. До 20 августа этого года завершится капитальный ремонт 10 школ"

- Рамзан Кадыров

Сейчас в школах региона решается вопрос замены старых федеральных учебников на новые для учащихся 5, 6 и 7 классов, также школьники получат учебники по чеченскому языку и чеченской литературе.

Кроме того, свыше 360 школ оснастили современным оборудованием для занятий.