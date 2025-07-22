В Чечне появится 10 тыс новых рабочих мест

В чеченской столице реализация ряда крупных инвестиционных проектов позволит трудоустроить около 10 тыс человек. В Грозном построят небоскреб и будет открыто несколько производств.

В Грозном реализуют свыше ста инвестиционных проектов, что создаст в городе около 10 тыс рабочих мест, сообщили в мэрии столицы Чечни.

"В настоящее время в процессе реализации находятся еще 114 новых проектов общей стоимостью свыше 124 млрд рублей. Ожидается, что эти проекты обеспечат создание порядка 9 370 новых рабочих мест"

– сообщение

Среди наиболее крупных проектов называются строительство 102-этажного небоскреба "Ахмат-Тауэр", создание на базе "Роснефти" битумного производства, открытие мраморного цеха, запуск производства по переработке труб.