В Чечне появится отходоперерабатывающий комплекс

Чечне выделят денежные средства на строительство комплекса по переработке вторичных материалов. Его планируется возвести в столице республики.
В Чечне построят отходоперерабатывающий комплекс. Средства на его строительство выделит республике правительство России.
Согласно распоряжению премьер-министра РФ Михаила Мишустина, республика получит на возведение комплекса 2,5 млрд рублей. Он будет располагаться в городе Грозном.
"Выделить в 2025 году Минприроды России из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в размере 2500000 тысяч рублей на оказание разовой финансовой помощи в форме субсидии из федерального бюджета бюджету Чеченской Республики…"
– распоряжение кабмина
Уточняется, что республиканский экологический отходоперерабатывающий комплекс будет заниматься переработкой вторичных материалов.