Вестник Кавказа

В Чечне появится отходоперерабатывающий комплекс

В Чечне появится отходоперерабатывающий комплекс
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Чечне выделят денежные средства на строительство комплекса по переработке вторичных материалов. Его планируется возвести в столице республики.

В Чечне построят отходоперерабатывающий комплекс. Средства на его строительство выделит республике правительство России.

Согласно распоряжению премьер-министра РФ Михаила Мишустина, республика получит на возведение комплекса 2,5 млрд рублей. Он будет располагаться в городе Грозном.

"Выделить в 2025 году Минприроды России из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в размере 2500000 тысяч рублей на оказание разовой финансовой помощи в форме субсидии из федерального бюджета бюджету Чеченской Республики…"

– распоряжение кабмина

Уточняется, что республиканский экологический отходоперерабатывающий комплекс будет заниматься переработкой вторичных материалов.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1290 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.