Вестник Кавказа

Туристический объект "Горная колыбель" появится в Чечне

Туристический объект "Горная колыбель" появится в Чечне
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Чечне планируется создать туристический объект "Горная колыбель". Состоялась торжественная церемония закладки капсулы под строительство объекта.

Туристический объект "Горная колыбель" будет построен в Чечне на территории Итум-Калинского района.

Торжественная церемония закладки капсулы под строительство туристического объекта состоялась в селе Гучум-Кали в рамках мероприятия, связанного со 102-й годовщиной образования района.

В церемонии закладки "Горной колыбели" принял участие замруководителя администрации главы и правительства Чечни Зелимхан Истамулов.

Также в Итум-Калинском районе сегодня была открыта смотровая площадка, найти ее можно в селе Кокадой.

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