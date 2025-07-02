Туристический объект "Горная колыбель" появится в Чечне

В Чечне планируется создать туристический объект "Горная колыбель". Состоялась торжественная церемония закладки капсулы под строительство объекта.
Туристический объект "Горная колыбель" будет построен в Чечне на территории Итум-Калинского района.
Торжественная церемония закладки капсулы под строительство туристического объекта состоялась в селе Гучум-Кали в рамках мероприятия, связанного со 102-й годовщиной образования района.
В церемонии закладки "Горной колыбели" принял участие замруководителя администрации главы и правительства Чечни Зелимхан Истамулов.
Также в Итум-Калинском районе сегодня была открыта смотровая площадка, найти ее можно в селе Кокадой.