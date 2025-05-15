Вестник Кавказа

Чечня стала самым эффективным регионом России

Чечня стала самым эффективным регионом России
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Чечня возглавила рейтинг эффективности регионов России в 2024 году. Республика продемонстрировала улучшение жилищных условий и положительные тенденции в ряде сфер.

Чечня признана самым эффективным российским регионом в 2024 году, сообщил руководитель республики Рамзан Кадыров.

Он отметил, что регион стал первым в рейтинге эффективности деятельности высших должностных лиц и органов исполнительной власти российских субъектов.

Глава ЧР заявил, что республика показала улучшение жилищных условий (358,6%), объемов ввода жилья (312%), а также темп роста капитала (почти 210%).

Кроме того, Кадыров подчеркнул позитивные тенденции в образовании, городской среде, доходах граждан и поддержке молодежи.

Стоит добавить, что рейтинг был сформирован по оценке 21 ключевого показателя исполнения указа президента России.

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