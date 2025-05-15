Чечня стала самым эффективным регионом России

Чечня возглавила рейтинг эффективности регионов России в 2024 году. Республика продемонстрировала улучшение жилищных условий и положительные тенденции в ряде сфер.
Чечня признана самым эффективным российским регионом в 2024 году, сообщил руководитель республики Рамзан Кадыров.
Он отметил, что регион стал первым в рейтинге эффективности деятельности высших должностных лиц и органов исполнительной власти российских субъектов.
Глава ЧР заявил, что республика показала улучшение жилищных условий (358,6%), объемов ввода жилья (312%), а также темп роста капитала (почти 210%).
Кроме того, Кадыров подчеркнул позитивные тенденции в образовании, городской среде, доходах граждан и поддержке молодежи.
Стоит добавить, что рейтинг был сформирован по оценке 21 ключевого показателя исполнения указа президента России.