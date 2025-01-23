В столице Чечни заработал новый железнодорожный вокзал

В Грозном сегодня открылся для пассажиров новый ультрасовременный железнодорожный вокзал, не имеющий аналогов в России – он был построен силами компании "Российские железные дороги".

Для жителей и гостей столицы Чечни города Грозный сегодня открыл свои двери новый железнодорожный вокзал, украшенный чеченским национальным орнаментом.

Гигантское здание с высоты птичьего полета само напоминает птицу с распростертыми крыльями, а в центре конструкции установлена башня с часами, высота которой составляет 67 м. Величественный главный вход в здание украшен сводчатой аркой, плавно переходящей в боковые крылья, укрывающие здание вокзала, пешеходные зоны и места остановок городского транспорта, передает ТАСС.

"Новый вокзал является масштабным и уникальным сооружением. Команде архитекторов проекта удалось найти неповторимое художественное решение. Новый вокзальный комплекс гармонично вписывается в архитектурный ансамбль города и станет одним из его ярких символов. Строительство вокзала осуществлялось силами компании "Российские железные дороги""

- вице-премьер правительства РФ Виталий Савельев

"Мы уверены, что вокзал станет важной частью транспортной системы Северного Кавказа и всей страны, а также откроет перед республикой новые горизонты"

- председатель правительства Чечни Магомед Даудов

Комплекс не только не имеет аналогов в России, он уникален с точки зрения реализованных планировочных и инженерных решений – на всей его территории реализован принцип "доступной среды". Он изобилует пандусами, лифтами, специализированными средствами информирования для людей с ограниченными возможностями здоровья: для них даже имеется специализированный зал ожидания.

Площадь нового здания вокзала составляет более 3 тыс кв м, а общая площадь вокзального комплекса с пересадочным узлом – более 25 тыс кв м. Вокзал сможет одновременно пропускать 350 пассажиров в час, говорится в проектной документации.