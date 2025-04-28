В Баку стартовали пленарная сессия и заседание Руководящего комитета ООН

Столица Азербайджана сегодня принимает VI пленарную сессию и X заседание Руководящего комитета Глобальной сети антикоррупционных правоохранительных органов ООН.

Правоохранители ООН сегодня собрались в Баку, чтобы провести в столице Азербайджана принимает VI пленарную сессию и X заседание Руководящего комитета Глобальной сети антикоррупционных правоохранительных органов.

В мероприятии примут участие около 50 руководящих должностных лиц, представляющих правоохранительные органы разных стран, сообщает Trend.

Пленарное заседание комитета посвящено возможностям применения новых технологий и искусственного интеллекта в борьбе с коррупцией – в ходе его работы на панельных, сессионных и параллельных мероприятиях будет больше ста выступлений.

Участники форума обсудят конфискацию средств, полученных в результате коррупции, возможности прямого возвращения полученных активов, приостановку подозрительных операций в финансовых операциях, международное сотрудничество по быстрому замораживанию банковских счетов в уголовном процессе, а также общественное просвещение в борьбе с коррупцией.

Пленарная сессия по инициативе прокуратуры Азербайджана будет включать специальную сессию и параллельные мероприятия, посвященные Году Конституции и Суверенитета, в том числе борьбе с экологическими правонарушениями в рамках председательства Азербайджана на COP29, сообщили организаторы.

В ходе мероприятий пройдут многочисленные двусторонние встречи и будут подписаны меморандумы о взаимном сотрудничестве.