Азербайджан примет саммит ОИС в 2026 году

В следующем году в Азербайджане пройдет саммит Организации исламского сотрудничества. К республике перейдет председательство в ОИС на два года.

Саммит Организации исламского сотрудничества (ОИС) в 2026 году будет проходить в Азербайджане, сообщили в МИД страны.

По словам замминистра иностранных дел Азербайджана Ялчина Рафиева, в будущем году в стране пройдут два крупных саммита: Саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) и Саммит Организации исламского сотрудничества (ОИС). Азербайджан в 2024-2026 году является председателем в СВМДА. В 2026 году к стране перейдет председательство в ОИС на двухлетний срок.

Азербайджан и ОИС

Глава правления Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о подходе Азербайджана к работе в Организации исламского сотрудничества и предстоящему председательству в ОИС.

"Организация исламского сотрудничества – это важная региональная организация. Азербайджан всегда предавал ей большое значение. Могут быть вопросы насчет эффективности, но такие вопросы возникают в отношении не только региональных организаций, но и самой ООН", - прежде всего сказал он.

"Азербайджан является сторонником многовекторной внешней политики, верховенства международного права и развития регионального сотрудничества. Поэтому, даже если ОИС просто выражает политическую поддержку свои членам и иногда ей не хватает практических инструментов для осуществления того или иного решения, сточки зрения Азербайджан она остается значимой платформой для многостороннего диалога мусульманских стран", - продолжил Фарид Шафиев.

"Что касается вероятной программы председательства Азербайджана в ОИС, то обычно мы развиваем общую повестку дня, которая стоит в рамках организации. Это и ближневосточные проблемы, и борьба с исламофобией, и урегулирование отдельных региональных конфликтов, в которых участвуют те или иные члены ОИС", - отметил глава правления ЦАМО.

"Прежде в Организации исламского сотрудничества была группа вопросов, связанных с уже бывшим армяно-азербайджанским конфликтом. Сейчас они сняты с повестки дня, кроме одной принципиальной темы – о культурном наследии Азербайджана, уничтоженном Арменией. В основном во время председательства Азербайджан будет больше заниматься международной повесткой, которая сформировалась в рамках ОИС", - заключил Фарид Шафиев.

Организация исламского сотрудничества существует с осени 1969 года, ее участниками на 2025 год являются 57 мусульманских стран мира. В списке наблюдателей пять государств, в том числе Россия.