В Азербайджане заявили об укреплении торговых связей с Центральной Азией

Азербайджан и страны Центральной Азии продолжают укреплять связи в торговле. Они также имеют общую многовековую историю, отметили в азербайджанском МИД.
Азербайджан продолжает укреплять торговые связи со странами Центральной Азии, заявил заместитель главы МИД АР Самир Шарифов на открытии мероприятия "Многогранное сотрудничество Азербайджана и Туркменистана: достижения и перспективы" в Баку.
Он подчеркнул, что Азербайджан и государства ЦА имеют общую многовековую историю.
"После обретения независимости наши государства развивают сотрудничество в двустороннем и многостороннем форматах. Между Азербайджаном и странами Центральной Азии установлены отношения стратегического сотрудничества"
- Самир Шарифов
Напомним, что поставки пшеницы из Казахстана в Азербайджан значительно увеличились в 2025 году: доля казахстанского зерна в импорте страны составила 88%.