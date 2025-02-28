Вестник Кавказа

В Азербайджане заявили об укреплении торговых связей с Центральной Азией

В Азербайджане заявили об укреплении торговых связей с Центральной Азией
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Азербайджан и страны Центральной Азии продолжают укреплять связи в торговле. Они также имеют общую многовековую историю, отметили в азербайджанском МИД.

Азербайджан продолжает укреплять торговые связи со странами Центральной Азии, заявил заместитель главы МИД АР Самир Шарифов на открытии мероприятия "Многогранное сотрудничество Азербайджана и Туркменистана: достижения и перспективы" в Баку.

Он подчеркнул, что Азербайджан и государства ЦА имеют общую многовековую историю.

"После обретения независимости наши государства развивают сотрудничество в двустороннем и многостороннем форматах. Между Азербайджаном и странами Центральной Азии установлены отношения стратегического сотрудничества"

- Самир Шарифов

Напомним, что поставки пшеницы из Казахстана в Азербайджан значительно увеличились в 2025 году: доля казахстанского зерна в импорте страны составила 88%.

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