Вестник Кавказа

Казахстан стал лидером по экспорту пшеницы в Азербайджан

Пшеница
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Поставки пшеницы из Казахстана в Азербайджан значительно выросли в 2025 году. Страна стала лидером по экспорту зерна.

Казахстан в текущем году стал лидером по поставкам пшеницы в Азербайджан. Доля казахстанского зерна в импорте Азербайджана составила 88%, сообщил посол центральноазиатской республики Алим Байель. 

Согласно информации дипломата, за январь-май 2025 года поставки казахстанской пшеницы в Азербайджан превысили 450 тыс тонн, это на 86% превзошло показатели прошлого года. Закупки Азербайджана в этой отрасли составили $95 млн. 

Дипломат также подчеркнул рост товарооборота между странами за в первые месяцы 2025 года. Согласно информации Байеля, торговля выросла на 20%.

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