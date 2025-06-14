Казахстан стал лидером по экспорту пшеницы в Азербайджан

Поставки пшеницы из Казахстана в Азербайджан значительно выросли в 2025 году. Страна стала лидером по экспорту зерна.

Казахстан в текущем году стал лидером по поставкам пшеницы в Азербайджан. Доля казахстанского зерна в импорте Азербайджана составила 88%, сообщил посол центральноазиатской республики Алим Байель.

Согласно информации дипломата, за январь-май 2025 года поставки казахстанской пшеницы в Азербайджан превысили 450 тыс тонн, это на 86% превзошло показатели прошлого года. Закупки Азербайджана в этой отрасли составили $95 млн.

Дипломат также подчеркнул рост товарооборота между странами за в первые месяцы 2025 года. Согласно информации Байеля, торговля выросла на 20%.