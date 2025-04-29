Россия предоставит Казахстану льготное финансирование для строительства АЭС

РФ готова предоставить Казахстану льготный кредит для строительства АЭС.

Москва готова предоставить Астане льготное финансирование для строительства АЭС. Стороны в настоящий момент обсуждают аспекты этой программы, передает пресс-служба Агентства Казахстана по атомной энергетике.

"В соответствии с достигнутыми договоренностями, Российская Федерация предоставит Казахстану экспортное финансирование на льготных условиях. Параметры этого финансирования находятся на стадии переговоров"

– сообщение пресс-службы

Согласно информации агентства, кредит Москвы пойдет на приобретение сложного оборудования для АЭС – ядерного реактора, парогенераторов, циркуляционных насосов. Также финансовая помощь будет направлена на выполнение работ по сооружению объекта.

В Агентстве по атому республики отметили, что в ходе создания станции будут задействованы местные подрядчики, а также использованы материалы казахстанского производства там, где это представляется возможным.

Напомним, что "Росатом" был выбран лидером международного консорциума по созданию АЭС в республике.