Вестник Кавказа

В АТОР объяснили причины изменения маршрутов авиарейсов из России в Египет

В АТОР объяснили причины изменения маршрутов авиарейсов из России в Египет
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
У египетской авиакомпании Air Cairo возникли временные технические трудности с доставкой в страну туристов из России, в связи с чем часть авиарейсов перевозчика взяла на себя турецкая чартерная авиакомпания Southwind Airlines.

Несколько прямых рейсов египетской авиакомпании Air Cairo в Египет, на которых летят организованные туристы из России, временно взяла на себя турецкая чартерная авиакомпания Southwind Airlines, лайнеры которой будет летать с технической посадкой в своем базовом аэропорту в Анталье, сообщает АТОР.

"Агентства обо всех изменениях информированы заранее по тем почтовым адресам, которые они разместили в своих личных кабинетах. Если там же размещены корректные адреса туристов, то и потребители получили уведомления"

- АТОР

Техпосадка займет всего около часа, причем выходить из авиалайнера и выгружать свой багаж пассажирам не придется. При этом речь о системном изменении полетной программы не ведется, сообщили представители PEGAS Touiristik, комментируя сообщения в СМИ об отмене полетной программы Air Cairo в Египет.

Трудности египетского авиаперевозчика носят временный технический характер, и Southwind будет "подменять" рейсы Air Cairo из Москвы только до устранения этих трудностей, добавили в АТОР.

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