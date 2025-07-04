В Алматы взорвался строящийся газопровод

Сегодня при проверке герметичности и прочности нового подземного газопровода в Алматы произошла утечка и последующая детонация газовоздушной смеси: ударная волна от взрыва перевернула автомобиль.

В Алматы сегодня прогремел взрыв на новом газопроводе – жертв удалось избежать, но есть пострадавшие, а взрывная волна перевернула внедорожник, сообщили в АО QazaqGaz Aimaq, крупнейшей газоснабжающей компании в Казахстане.

"Сегодня во время проведения работ по опрессовке вновь построенного подземного газопровода среднего давления, выполняемых подрядной организацией ТОО "СантехКомплектГрупп", произошел выход воздушной смеси"

- QazaqGaz Aimaq

На месте происшествия правоохранители оцепили территорию, сюда оперативно прибыли все профильные аварийные службы города, которые проводят обследование участка и устанавливают причину произошедшего, сообщили в компании, передает Sputnik Казахстан.

Угрозы для населения нет, однако в результате происшествия есть двое пострадавших, которые были доставлены в Центральную городскую клиническую больницу мегаполиса. К счастью, они отделались лишь ушибами мягких тканей и в госпитализации не нуждаются, сообщили в управлении здравоохранения Алматы.