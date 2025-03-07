В Алматы произошло утреннее ДТП с участием рейсового автобуса

В крупнейшем казахстанском мегаполисе Алматы сегодня утром автокран протаранил несколько легковушек и врезался в рейсовый автобус, пострадали более 20 его пассажиров

Нынешнее утро в крупнейшем казахстанском мегаполисе Алматы началось с крупной дорожной аварии - водитель автокрана МАЗ не справился с рулевым управлением и столкнулся с двумя автомобилями, сообщили в городском департаменте полиции.

Этим авария не ограничилась – автокран вылетел на полосу встречного движения и протаранил рейсовый автобус и еще одну легковушку, передает Sputnik Казахстан.

"По предварительным данным, водитель грузовика марки МАЗ, следуя в восточном направлении по Бурундайскому шоссе, не справился с рулевым управлением. В результате он совершил столкновение с попутными автомобилями Mercedes и Kia, а затем выехал на встречную полосу, где врезался в автобус Yutong и автомобиль Subaru"

- департамент полиции Алматы

В аварии пострадали 23 человека, это водитель и пассажиры автобуса. Травмирован и водитель одной из легковушек, и эти данные не окончательные - количество пострадавших может возрасти.

На месте ДТП работают правоохранители и медики, выясняются все обстоятельства произошедшего.