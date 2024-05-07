В Актау досрочно заработал крупнейший контейнерный хаб

Казахстанские и китайские строители сегодня досрочно сдали в эксплуатацию крупнейший на Каспии контейнерный хаб в Актау, который выведет Казахстан в лидеры международной логистики в проектах "Восток-Запад" и "Север-Юг".

В казахстанском Актау сегодня заработал крупнейший в акватории Каспийского моря контейнерный хаб: объект современной логистики, основанной на передовых технологиях, не имеющих аналогов, значительно ускорит обработку контейнерных грузов, сообщили в АО "Актауский международный морской торговый порт" (АММТП).

"Развитие транзитно-транспортного потенциала - одна из стратегических целей страны. Новый хаб обеспечит рост транзитных возможностей и укрепит позиции Казахстана как важного звена на международных транспортных маршрутах "Восток-Запад", "Север-Юг" и других"

- АММТП

Строители, а это АО KTZ Express, дочерняя компания национальной железнодорожной компании "Казахстан темір жолы" (КТЖ), один из крупнейших портов Китая Ляньюньган (один из крупнейших портов Китая) и АО АММТП, сдали важнейший объект досрочно - торжественную церемонию его запуска приурочили к прибытию из Китая 100- тысячного контейнера по транскаспийскому международному торговому маршруту (ТМТМ), передает Sputnik Казахстан.

Генеральным подрядчиком проекта стал консорциум China Communications Construction Company (CCCC), одна из крупнейших государственных корпораций Китая.