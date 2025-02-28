Китай расширяет экспорт продукции казахстанских аграриев

Еще 88 казахстанским агрокомпаниям разрешили экспорт в Китай – в Поднебесной включили в перечень разрешенных к экспорту 29 видов растениеводческой и животноводческой продукции.

Китай расширяет перечень экспортеров продукции сельского хозяйства из Казахстана – в него вошли еще 88 казахстанских сельхозтоваропроизводителей, сообщили в Минсельхозе Казахстана.

Об этом говорится в протоколе о требованиях к инспекции, карантину и безопасности пищевых продуктов при импорте и экспорте мяса птицы между Казахстаном и Китаем, который подписали глава министерства Айдарбек Сапаров и руководитель Главного таможенного управления КНР Сунь Мэйцзюнь, передает Sputnik Казахстан.

"Главы наших государств неоднократно отмечали стратегическую значимость углубления сотрудничества, особенно в агропромышленной сфере. Наша задача - создать все условия для обеспечения высоких стандартов качества и безопасности продукции, поступающей на китайский рынок"

- Айдарбек Сапаров

В 2024 году товарооборот продукции АПК между Казахстаном и Китаем вырос на 10,5%, составив $1,4 млрд. В основном на экспорт в Поднебесную идут корма, зерновые, масличные культуры и растительные масла.

Всего в китайский реестр экспортеров теперь включены 2483 казахстанских предприятия.