Россия забрала у Китая лидерство в торговле с Казахстаном

Россия по итогам первого основного отчетного периода года – квартала январь-март – удержала пальму первенства в поставках товаров в Казахстан, оставив Китай на втором месте. В казахстанском экспорте распределение лидеров не изменилось, при этом в целом Казахстан стал поставлять меньше продукции за рубеж.

Бюро статистики Казахстана опубликовало информацию по казахстанскому товарообороту за январь-март 2025 года, из которой следует, что Россия вновь является главным торговым партнером РК, хотя в самом начале года она была лишь на втором месте.

В первые два месяца лидировал Китай – на его товары приходилось 28,8% казахстанского импорта, в то время как импорт из РФ немного отставал, имея долю в 28,5% от всего завоза товаров в Казахстан. Однако в марте казахстанские потребители уменьшили закупки продукции в Китае, в итоге за весь первый квартал целиком на Россию пришлось 29,1% импорта Казахстана, а на Китай – только 26,8%.

В экспорте Казахстана ситуация стабильная, и март никаких перемен в нее не принес: по-прежнему главным импортером казахстанских товаров является Италия, покупающая казахстанскую нефть – на нее приходится 25,2% казахстанских поставок товаров за рубеж. На втором месте Китай с 15,1%, Россия занимает третье место с долей 9,8%.

Из статистики следует, что по отношению к первому кварталу 2024 года Казахстан стал меньше торговать с партнерами из-за снижения экспорта: импорт по-прежнему держится на уровне чуть менее $13 млрд, экспорт стал меньше на 12% – $16,4 млрд.

В частности, эта динамика отразилась и на российско-казахстанском товарообороте: из-за снижения казахстанского экспорта он уменьшился на 8,5%, до $5,35 млрд.