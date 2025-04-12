Азербайджан и Казахстан обсудили расширение сотрудничества

Спикер азербайджанского парламента провела встречу с чрезвычайным и полномочным послом Казахстана. Стороны отметили богатую историю братских связей двух стран и обсудили возможности для расширения сотрудничества.

В Баку в четверг состоялась встреча спикера Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахибы Гафаровой с чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в АР Алимом Байелем.

Стороны обменялись мнениями о взаимоотношениях Азербайджана и Казахстана и парламентов двух стран. Был отмечен вклад встречных визитов глав государств в развитие двусторонних отношений. Спикер Милли Меджлиса с удовлетворением отметила прибытие Касым-Жомарта Токаева в Милли Меджлис в рамках его визита в Баку в 2024 году.

На встрече была затронута богатая история дружественных и братских связей между народами Азербайджана и Казахстана, участники встречи выразили удовлетворение их неизменной взаимоподдержкой.

Стороны уделили внимание и межпарламентским связям, Гафарова подчеркнула, что совместная деятельность в сфере парламентаризма составляет один из существеннейших и положительных факторов двусторонних и многосторонних отношений между Азербайджаном и Казахстаном. Она также с похвалой отозвалась о нарастающих в этой сфере узах, поделились в пресс-службе Милли Меджлиса.

Была подчеркнута важность сотрудничества парламентариев двух стран в международных организациях, отмечена весомость взаимодействия в ТЮРКПА. Спикер Милли Меджлиса заявила, что Азербайджан придает особое значение сотрудничеству в рамках Организации Тюркских Государств, добавив, что парламентариям также следует продолжать совместные усилия по дальнейшему укреплению ТЮРКПА. Деятельность в рамках ТЮРКПА еще более сближает народы двух стран и создает широкие возможности для дальнейшего углубления и укрепления связей между странами.

Посол выразил удовлетворение высоким уровнем взаимоотношений Азербайджана и Казахстана, а также проинформировал о работе над расширением межгосударственного сотрудничества.