В Абхазии продолжается сбор средств для восстановления картинной галереи

Пожар уничтожил фонд Национальной картинной галереи в Абхазии. Сейчас идет сбор средств на покупку новых произведений для пополнения собрания.
Сбор средств на приобретение новых полотен для галереи в Абхазии продолжается, сегодня состоятся благотворительный спектакль.
В Абхазском драмтеатре показали спектакль "Семра" по поэме Народного поэта Абхазии Рушбея Смыр. Собранные средства с продажи билетов будут направлены Национальной картинной галерее.
Ранее на благотворительном концерте было собрано свыше 100 тыс рублей, мероприятие организовало министерство культуры Абхазии.
Почти четыре тысячи картин были уничтожена пожаром в Сухуме. Порядка 200 картин будут проходить реставрацию, к работе приступили российские специалисты.