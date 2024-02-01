Вестник Кавказа
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В Абхазии продолжается сбор средств для восстановления картинной галереи

В Абхазии продолжается сбор средств для восстановления картинной галереи
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Пожар уничтожил фонд Национальной картинной галереи в Абхазии. Сейчас идет сбор средств на покупку новых произведений для пополнения собрания.

Сбор средств на приобретение новых полотен для галереи в Абхазии продолжается, сегодня состоятся благотворительный спектакль.

В Абхазском драмтеатре показали спектакль "Семра" по поэме Народного поэта Абхазии Рушбея Смыр. Собранные средства с продажи билетов будут направлены Национальной картинной галерее.

Ранее на благотворительном концерте было собрано свыше 100 тыс рублей, мероприятие организовало министерство культуры Абхазии.

Почти четыре тысячи картин были уничтожена пожаром в Сухуме. Порядка 200 картин будут проходить реставрацию, к работе приступили российские специалисты.

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