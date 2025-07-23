Узбекистан станет агротехнологическим центром для Кавказа и Центральной Азии

ООН обсуждает идею создания агроинновационного хаба в Узбекистане для стран Южного Кавказа и Центральной Азии.

В Узбекистане может появиться международный центр агроинноваций, который будет обслуживать интересы не только Центральной Азии, но и Кавказа. Инициатива создания хаба обсуждалась на полях Третьей конференции ООН стран без выхода к морю.

Предложение открыть центр на базе Минсельхоза РУ было озвучено в ходе встречи министра сельского хозяйства страны Иброхима Абдурахманова с замгенсека ООН Рабаб Фатимой.

Предполагается, что платформа станет точкой притяжения для передовых аграрных решений, обмена опытом, научного сотрудничества и внедрения устойчивых сельхозпрактик. Такой центр поможет объединить усилия стран Кавказа и Центральной Азии для решения общих вызовов - от изменения климата до цифровизации агропромышленного комплекса.

По словам представителя организации, продовольственная и сельскохозяйственная организация ФАО уже рассматривает предложение Ташкента: предусмотрено два таких центра: в Африке и в Узбекистане.

Ожидается, что платформа охватит страны Южного Кавказа, включая Азербайджан, Грузию и Армению.

Для проработки проекта в ведомстве уже сформирован специальный секретариат. Ожидается, что проект откроет новые возможности и для аграрного сектора стран Южного Кавказа, где также актуальны вопросы продовольственной безопасности и технологического обновления сельского хозяйства.