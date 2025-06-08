В первую тройку торговых партнеров Узбекистана вошли Китай, Россия и Казахстан

Торговый оборот Узбекистана за первое полугодие текущего 2025 года составил почти 40 миллиардов долларов, а крупнейшим и торговыми партнерами страны стали Китай, Россия, Казахстан и Турция.

Узбекистан продолжает активно развивать торговлю: внешнеторговый оборот страны почти с 200 странами мира только за первое полугодие текущего 2025 года составил $37 млрд, сообщает Национальный комитет по статистике страны.

Рост внешнеторгового оборота Узбекистана за этот период составил $5,1 млрд или 16,1%, при этом экспорт продукции составил $16,9 млрд, а импорт - $20,1 млрд, передает Podrobno.uz.

В первой тройке стран, с которыми зафиксирован наибольший объем внешнеторгового оборота - КНР с 17,7%, Россия с 16,3% и Казахстан с 6% от общего показателя.

Четвертое и пятое места рейтинга занимают Турция, товарооборот с которой составляет 3,6% от общего внешнеторгового оборота страны, и Южная Корея, нарастившая торговлю с Узбекистаном до 2,3%.