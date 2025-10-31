ЮНЕСКО объявила 15 декабря Днем тюркской языковой семьи

На Генеральной конференции ЮНЕСКО в Узбекистане провозгласили 15 декабря Всемирным днем тюркской языковой семьи. С этой инициативой ранее выступил президент Турции.

Всемирный день тюркской языковой семьи будет отмечаться ежегодно 15 декабря, об этом стало известно на 43-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО по вопросам образования, науки и культуры в Самарканде.

Инициатива об установлении 15 декабря Всемирным днем тюркской языковой семьи принадлежала президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

Дата выбрана неслучайно, она связана с 15 декабря 1893 года, когда ученый из Дании Вильгельм Томсен расшифровал орхонские надписи - самые ранние письменные памятники, раскрывающие общие корни тюркских языков, отметили в Национальной комиссии Азербайджана по делам ЮНЕСКО.