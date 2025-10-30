Президент Узбекистана выступил на открытии сессии ЮНЕСКО в Самарканде

Лидер Узбекистана Мирзиеев открыл 43-сессию ЮНЕСКО в Самарканде. Форум впервые за 40 лет проходит не в парижской штаб-квартире организации.

В Самарканде открылась 43-я сессия ЮНЕСКО. Лидер Узбекистана Шавкат Мирзиеев выступил с приветственным словом на церемонии открытия мероприятия.

Глава центральноазиатской республики отметил, что сессия ЮНЕСКО впервые за 40 лет проводится за пределами штаб-квартиры организации в Париже. По словам Мирзиеева, это показатель высокого доверия стран-членов организации к реформам в стране.

"Проведение такого представительного форума в Самарканде воспринимаем как проявление высокого доверия государств-членов организации к осуществляемым в Новом Узбекистане масштабным ускоренным реформам"

– Шавкат Мирзиеев

Лидер Узбекистана подчеркнул важнейшую роль Самарканда как исторического центра культуры и науки. Мирзиеев призвал участников сессии насладиться атмосферой древнего города, который был жемчужиной Великого шелкового пути.

"Глубоко символично, что наш форум проходит в Самарканде – городе, вошедшем в историю человечества как центр гуманистических идей, бесценных знаний и межцивилизационного диалога"

– Шавкат Мирзиеев

Отметим, что форум соберет почти 3 тыс участников из 190 стран. Гостей ждут более 150 мероприятий в рамках сессии. Сессия приурочена к 80-летию ЮНЕСКО.