Самарканд впервые принимает сессию ЮНЕСКО

В древнем Самарканде сегодня впервые в Центральной Азии стартовала 43-я сессия Генеральной конференции ЮНЕСКО –крупнейшее международное событие, приуроченное к 80-летию организации, за последние 40 лет оно впервые проходит за пределами Парижа.

У форума обширная география участников - более 2,8 тыс делегатов из 190 стран, в том числе десятки высокопоставленных гостей, передает Podrobno.uz.

Ожидается, что в рамках сессии в Самарканде пройдут свыше 150 мероприятий, более 20 из которых инициированы Узбекистаном.

"Выбор Узбекистана в качестве страны-хозяина мероприятия неслучаен. Это закономерный итог последовательной, активной внешней политики и глубоких преобразований, реализуемых под руководством главы нашего государства"

- пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов

На торжественной церемонии открытия сессии выступит президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, а почетными гостями форума станут президент Сербии Александр Вучич и президент Словакии Петер Пеллегрини.

На полях форума глава государства ожидается ряд двусторонних встреч, в том числе и лидера Узбекистана, который планирует встретиться с генеральным директором ЮНЕСКО Одри Азуле и президентом Словакии Петером Пеллегрини.