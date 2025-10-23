Узбекистан договорился о расширенном партнерстве с ЕС

Ташкент и Брюссель оформили новое соглашение сотрудничестве. Старое соглашение было оформлено почти три десятка лет назад.

Узбекистан подписал с Евросоюзом соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве. Об этом информирует 24 октября пресс-служба президента страны.

Новый документ подписан взамен старого, действовавшего с 1996 года.

Церемония подписания состоялась в Брюсселе. На ней присутствовали президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, главы Евросовета и Еврокомиссии Антониу Кошта и Урсула фон дер Ляйен.

"Переговоры по проекту нового Соглашения были начаты в феврале 2019 года и завершены в июле 2022 года. Парафирование состоялось 6 июля 2022 года в городе Брюсселе"

– пресс-служба главы государства

Соглашение создаст правовую основу для развития политического диалога между Ташкентом и Брюсселем, а также расширит возможности для торговли и инвестиций. Кроме того, документ откроет возможности для взаимодействия в рамках Транскаспийского транспортного коридора.

В пресс-службе президента Узбекистана отметили также, что подписание нового соглашения выводит многоплановое партнерство с ЕС на беспрецедентно высокий уровень.