Президент Узбекистана прилетел в Брюссель

Шавкат Мирзиеев прибыл с официальным визитом в Бельгию на переговоры с руководством Евросоюза.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 24 октября 2025 года прилетел в столицу Бельгии Брюссель. Об этом сообщается на официальном сайте президента республики.

Узбекистанский лидер приехал на официальную встречу с руководством Евросоюза – председателем Евросовета Антониу Кошта и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Кроме того, Мирзиеев встретится с бельгийским королем Филиппом.

Мирзиеев примет участие в подписании Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Республикой Узбекистан и Европейским Союзом. Также планируется участие Узбекистана в круглом столе, посвященном экономическим вопросам, с участием представителей финансовых институтов и компаний ЕС.