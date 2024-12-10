Украинское урегулирование обсудили Эрдоган и Рютте

Генсек НАТО созвонился в четверг с турецким лидером. Стороны обсудили ряд важных тем, включая российско-украинские переговоры.

В четверг, 14 августа, состоялся телефонный разговор президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и генсека НАТО Марка Рютте. Об этом рассказали в администрации главы турецкого лидера по итогам состоявшейся беседы.

Центральной темой обсуждения стало украинское урегулирование.

"Президент Эрдоган отметил, что в ходе переговоров в Стамбуле, начатых с целью достижения постоянного прекращения огня между Украиной и Россией, был достигнут прогресс. Он выразил мнение, что этот процесс может привести к положительным изменениям в гуманитарной сфере"

– администрация турецкого лидера

Помимо этого, Эрдоган и Рютте поговорили о региональных и международных проблемах.

Напомним, Стамбул принял уже три раунда прямых российско-украинских переговоров.