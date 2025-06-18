Вестник Кавказа

Турция примет саммит НАТО в 2026 году

Флаг НАТО
© Фото: Динара Хаирова
The Telegraph: Следующий саммит НАТО пройдет в Турции.

Турция станет площадкой для проведения саммита НАТО в 2026 году, передает The Telegraph. 

"Мы выражаем нашу признательность за щедрое гостеприимство, оказанное нам Королевством Нидерландов. Мы с нетерпением ждем нашей следующей встречи в Турции в 2026 году"

– заявление альянса 

Ранее о желании провести следующую встречу лидеров стран альянса заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. 

Отметим, что саммит этого года прошел в Гааге. Одним из участников мероприятия стал президент США Дональд Трамп.

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