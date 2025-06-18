Турция примет саммит НАТО в 2026 году

The Telegraph: Следующий саммит НАТО пройдет в Турции.
Турция станет площадкой для проведения саммита НАТО в 2026 году, передает The Telegraph.
"Мы выражаем нашу признательность за щедрое гостеприимство, оказанное нам Королевством Нидерландов. Мы с нетерпением ждем нашей следующей встречи в Турции в 2026 году"
– заявление альянса
Ранее о желании провести следующую встречу лидеров стран альянса заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Отметим, что саммит этого года прошел в Гааге. Одним из участников мероприятия стал президент США Дональд Трамп.