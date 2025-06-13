Вестник Кавказа

Турция призвала Израиль и Иран соблюдать режим прекращения огня

Турция призвала Израиль и Иран соблюдать режим прекращения огня
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Турция приветствует мир между Израилем и Ираном и призывает стороны соблюдать режим прекращения огня. Об этом заявили в МИД страны.

Анкара приветствует соглашение о прекращении огня между Ираном и Израилем, заявили в МИД Турции.

Уточняется, что власти страны активно следят за нарушениями режима прекращения огня.

"Призываем стороны полностью соблюдать режим прекращения огня в предстоящий критический период. В это время, когда Ближний Восток нуждается в мире и стабильности больше, чем когда-либо, необходимо решительно предпринимать шаги к всеобъемлющему и прочному миру"

- МИД Турции

В этом контексте ведомство считает жизненно важным сохранение каналов диалога и дипломатии открытыми, а также решение палестинского вопроса, который лежит в основе большинства проблем на Ближнем Востоке, в кратчайшие сроки.

Турция готова приложить все усилия для достижения мира и стабильности в регионе, добавили в МИД.

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