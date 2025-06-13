Турция призвала Израиль и Иран соблюдать режим прекращения огня

Анкара приветствует соглашение о прекращении огня между Ираном и Израилем, заявили в МИД Турции.
Уточняется, что власти страны активно следят за нарушениями режима прекращения огня.
"Призываем стороны полностью соблюдать режим прекращения огня в предстоящий критический период. В это время, когда Ближний Восток нуждается в мире и стабильности больше, чем когда-либо, необходимо решительно предпринимать шаги к всеобъемлющему и прочному миру"
- МИД Турции
В этом контексте ведомство считает жизненно важным сохранение каналов диалога и дипломатии открытыми, а также решение палестинского вопроса, который лежит в основе большинства проблем на Ближнем Востоке, в кратчайшие сроки.
Турция готова приложить все усилия для достижения мира и стабильности в регионе, добавили в МИД.