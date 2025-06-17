Вестник Кавказа

В Турции заявили о готовности принять переговоры по Ирану

В Турции заявили о готовности принять переговоры по Ирану
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Турция готова принять переговоры по Ирану, Анкара выступает за дипломатию.

Анкара готова стать площадкой для переговоров по ситуации в Иране, заявил официальный представитель турецкой правящей Партии справедливости и развития (Ak Parti) Омер Челик. 

"Наш президент выразил готовность Турции содействовать и принимать у себя все виды мирной дипломатии. После нападения США на ядерные объекты Ирана возникла опасность дальнейшего распространения конфликтов в нашем регионе"

– Омер Челик

По словам Челика, президент Турции решительно выступает за дипломатию как единственный путь выхода из кризиса в регионе. 

Челик отметил, что разрастание конфликта может привести к тяжелым последствиям. 

Напомним, что сегодня США присоединились к военной операции Израиля против Ирана, атаковав ядерные объекты на территории Исламской Республики.

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