В Турции заявили о готовности принять переговоры по Ирану

Анкара готова стать площадкой для переговоров по ситуации в Иране, заявил официальный представитель турецкой правящей Партии справедливости и развития (Ak Parti) Омер Челик.
"Наш президент выразил готовность Турции содействовать и принимать у себя все виды мирной дипломатии. После нападения США на ядерные объекты Ирана возникла опасность дальнейшего распространения конфликтов в нашем регионе"
– Омер Челик
По словам Челика, президент Турции решительно выступает за дипломатию как единственный путь выхода из кризиса в регионе.
Челик отметил, что разрастание конфликта может привести к тяжелым последствиям.
Напомним, что сегодня США присоединились к военной операции Израиля против Ирана, атаковав ядерные объекты на территории Исламской Республики.