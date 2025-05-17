Турция осудила удары США по Ирану

Фахреттин Алтун: действия США против Иран приведут к росту радикализации и терроризма в мире.

Анкара осуждает удары США по ядерным объектам Ирана. Власти Турции сравнили действия США с военными операциями Вашингтона в Ираке и Афганистане, которые привели к росту терроризма. Об этом сообщил руководитель Департамента по связям с общественностью администрации Фахреттин Алтун.

"Также как военное вмешательство США в Ирак и Афганистан привело к еще большей радикализации и расширению терроризма в мире, так и нападение на Иран даст аналогичные результаты"

– Фахреддин Алтун

Анкара призывает к поиску дипломатических путей выхода из кризиса. По словам Алтуна, Турция продолжит работать над поддержанием стабильности в регионе.