Вестник Кавказа

РФ, КНР и Пакистан осуждают действия США против Ирана

Здание ООН в Нью-Йорке
© Фото: Динара Хаирова
Москва, Пекин и Пакистан осудили удары США по Ирану и призвали к прекращению огня.

РФ, КНР и Пакистан в рамках деятельности Совбеза ООН представили резолюцию с осуждением ударов США по ядерным объектам на территории Ирана.  

Сообщается, что в проекте резолюции действия США против Ирана решительно осуждаются, отмечается, что ядерные объекты Исламской Республики контролируются МАГАТЭ. 

Москва, Пекин и Исламабад также намерены призвать к немедленному прекращению огня и защите мирного населения в рамках международного права. 

Страны также планируют призвать к дипломатическому решению иранской ядерной проблемы, сообщил дипломатический источник РИА Новости. 

Напомним, что военная операция США против Ирана началась в ночь на воскресенье. Самолеты ВВС США нанесли удары по ядерным объектам на территории Исламской Республики.

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