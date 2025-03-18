РФ, КНР и Пакистан осуждают действия США против Ирана

РФ, КНР и Пакистан в рамках деятельности Совбеза ООН представили резолюцию с осуждением ударов США по ядерным объектам на территории Ирана.
Сообщается, что в проекте резолюции действия США против Ирана решительно осуждаются, отмечается, что ядерные объекты Исламской Республики контролируются МАГАТЭ.
Москва, Пекин и Исламабад также намерены призвать к немедленному прекращению огня и защите мирного населения в рамках международного права.
Страны также планируют призвать к дипломатическому решению иранской ядерной проблемы, сообщил дипломатический источник РИА Новости.
Напомним, что военная операция США против Ирана началась в ночь на воскресенье. Самолеты ВВС США нанесли удары по ядерным объектам на территории Исламской Республики.