Вэнс: США надолго отбросили Иран от создания атомной бомбы

Удар по иранским ядерным объектам, нанесенный минувшей ночью, на долгие годы задержал возможную разработку Ираном ядерного оружия, заявил сегодня в интервью телеканалу NBC News вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Ночные удары ВВС США по иранским ядерным объектам на много лет отбросили Иран от того момента, когда они смогут разработать собственное ядерное оружие, заявил в интервью телеканалу NBC News вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс.

"Я не буду раскрывать деликатную разведывательную информацию относительно того, что мы наблюдаем на земле в Иране, однако мы увидели многое, и я крайне уверен в том, что мы существенно отсрочили разработку ими ядерного оружия. Думаю, что пройдет еще много лет до того момента, как иранцы смогут разработать ядерное оружие"

- Джей Ди Вэнс

В то же время он сообщил, что США пока не могут подтвердить полное уничтожение всех объектов ядерной инфраструктуры страны, - отметил он, передает РИА Новости.

Еще один важный фактор - США не находятся в состоянии войны с Ираном, они лишь воюют с его ядерной программой, добавил американский вице-президент.

Напомним, минувшей ночью США ударили сразу по трем ядерным объектам в Исфахане, Фордо и Натанзе. Основной целью атаки был объект в Фордо. Ранее президент США Дональд Трамп выделил Ирану максимум две недели на то, чтобы дипломатически решить ситуацию вокруг ядерной программы, отметив: США до последнего будут пытаться решить ситуацию дипломатически, а затем задействуют военных и покончат с ядерной программой ИРИ.