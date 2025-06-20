Иран не намерен прекращать работу над мирным атомом

Несмотря на сокрушительную ночную атаку на иранские ядерные объекты, которую провели ВВС США, Иран не намерен отказываться от работы над своей атомной программой, заявил представитель Организации по атомной энергии Ирана.

Ночная атака ВВС США на иранские ядерные объекты не остановит работы в стране по исследованию мирного атома, заявил сегодня представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди.

"В прошлом уже бывали случаи, когда мы немедленно устраняли ущерб благодаря имеющимся у нас возможностям и потенциалу. Конечно, эта отрасль должна продолжать развиваться, и ее развитие не остановится"

- Бехруз Камальванди

Несмотря на урон, который нанесли Ирану американские бомбы, у страны достаточно возможностей для продолжения работы над мирным атомом, добавил атомщик, пишет иранское государственное новостное агентство Tasnim.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что сейчас Пентагон занимается оценкой того, какие ядерные возможности остались у Ирана после ночной атаки США – пока говорить о ее результатах рано, заявил председатель объединенного комитета начальников штабов США Дэн Кейн.