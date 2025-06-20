Иран не намерен прекращать работу над мирным атомом

Ночная атака ВВС США на иранские ядерные объекты не остановит работы в стране по исследованию мирного атома, заявил сегодня представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди.
"В прошлом уже бывали случаи, когда мы немедленно устраняли ущерб благодаря имеющимся у нас возможностям и потенциалу. Конечно, эта отрасль должна продолжать развиваться, и ее развитие не остановится"
- Бехруз Камальванди
Несмотря на урон, который нанесли Ирану американские бомбы, у страны достаточно возможностей для продолжения работы над мирным атомом, добавил атомщик, пишет иранское государственное новостное агентство Tasnim.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что сейчас Пентагон занимается оценкой того, какие ядерные возможности остались у Ирана после ночной атаки США – пока говорить о ее результатах рано, заявил председатель объединенного комитета начальников штабов США Дэн Кейн.