Пентагон оценивает результаты ночной атаки по Ирану

На данный момент Пентагон занимается оценкой того, какие ядерные возможности остались у Ирана после ночной атаки США – пока говорить о ее результатах рано, заявил председатель объединенного комитета начальников штабов США.

Пока невозможно сказать, какие ядерные возможности остались у Ирана после ударов США по ядерным объектам на иранской территории, заявил председатель объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) США Дэн Кейн.

"Пока не готова предварительная оценка ущерба, слишком рано говорить о том, что может быть там"

- Дэн Кейн

В то же время глава оборонного ведомства США Пит Хегсет заявил, что теперь, после сокрушительного удара по иранским ядерным объектам, настало время для мирных переговоров, и Вашингтон ждет от Тегерана решения о них, передает РИА Новости.

"Я могу только подтвердить, что иранцам напрямую поступают как публичные, так и личные сообщения по множеству каналов, давая им все возможности сесть за стол переговоров. Они точно понимают, какова американская позиция, какие именно шаги они могут предпринять для достижения мира, и мы надеемся, что они это сделают… Сейчас время двигаться вперед к миру"

- Пит Хегсет

Напомним, как мы сообщали ранее, глава Пентагона в ходе пресс-конференции рассказал, что ядерная программа Ирана была уничтожена в ходе ночного удара по объектам в Исфахане, Натанзе и Фордо. Также он сообщил, какие силы были использованы США в нанесении ночного удара по Ирану. Он отметил, что при атаке применялись стратегические бомбардировщики B-2 Spirit и противобункерные бомбы, которые есть на вооружении только у США. Всего были задействованы семь B-2, они поднялись в воздух с материковой части США. В общей сложности в операции принимали участие более 125 самолетов.