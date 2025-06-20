Глава Пентагона: ядерная программа Ирана уничтожена

Руководитель Пентагона Пит Хегсет заявил, фактически повторив слова президента Дональда Трампа, что ядерная программа Ирана была уничтожена в ходе ночного удара по объектам в Исфахане, Натанзе и Фордо.

Ядерной программы Ирана больше не существует – она была уничтожена сегодня в ходе ударов США по ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане, заявил глава Пентагона Пит Хегсет в ходе пресс-конференции.

По его словам, удары не были направлены против военных или мирных граждан Ирана.

Хегсет также рассказал подробности удара. По его словам, при атаке применялись стратегические бомбардировщики B-2 Spirit и противобункерные бомбы, которые есть на вооружении только у США. Всего были задействованы семь B-2, они поднялись в воздух с материковой части США. В общей сложности в операции принимали участие более 125 самолетов.

Кроме того, американские военные применили "больше двух дюжин крылатых ракет" – ими ударили по объекту в Исфахане. А всего удар был нанесен с использованием 75 высокоточных боеприпасов.

Хегсет также заверил, что целью ударов не было свержение власти в Иране.

Глава Пентагона подчеркнул, что Вашингтон не стремится к войне с Тегераном, но США будут решительно отстаивать свои интересы и союзников в регионе. А если Иран решится на любую силовую реакцию в ответ на ночной удар, то Америка даст ответ, "значительно превышающий по силе" нынешнее нападение.

Руководитель американского военного ведомства добавил, что США призывают Иран возвратиться за стол переговоров – пора идти к миру, и США ждут от Ирана именно этого.