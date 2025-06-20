Гросси созывает экстренное заседание МАГАТЭ по Ирану

Завтра состоится экстренное заседание Совета управляющих МАГАТЭ. Его созвал глава организации Гросси в связи с обострением ситуации в Иране.
Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что созывает экстренное заседание Совета управляющих по ситуации вокруг Ирана. Оно состоится 23 июня.
"В связи с чрезвычайной ситуацией в Иране я созываю на завтра экстренное заседание Совета управляющих МАГАТЭ"
- Рафаэль Гросси
Напомним, что после ночных атак США Тегеран призвал Гросси созвать заседание Совета управляющих, а МАГАТЭ к выполнению своих юридических обязательств по факту ударов американских ВВС по объектам ядерной программы Ирана, носящих мирный характер.