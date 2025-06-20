Вестник Кавказа

Гросси созывает экстренное заседание МАГАТЭ по Ирану

Гросси созывает экстренное заседание МАГАТЭ по Ирану
© Фото: скриншот из видео на YouTube-канале ООН
Завтра состоится экстренное заседание Совета управляющих МАГАТЭ. Его созвал глава организации Гросси в связи с обострением ситуации в Иране.

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что созывает экстренное заседание Совета управляющих по ситуации вокруг Ирана. Оно состоится 23 июня.

"В связи с чрезвычайной ситуацией в Иране я созываю на завтра экстренное заседание Совета управляющих МАГАТЭ"

- Рафаэль Гросси

Напомним, что после ночных атак США Тегеран призвал Гросси созвать заседание Совета управляющих, а МАГАТЭ к выполнению своих юридических обязательств по факту ударов американских ВВС по объектам ядерной программы Ирана, носящих мирный характер.

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