Иран призывает экстренно провести заседание Совета управляющих МАГАТЭ

Власти Ирана считают необходимым в максимально сжатые сроки созвать заседание Совета управляющих МАГАТЭ, заявили в МИД ИРИ: согласно сообщению ведомства, оно должно состояться после атаки США на иранские ядерные объекты.

Срочное заседание Совета управляющих должно собрать Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), такое заявление распространило иранское внешнеполитическое ведомство после атаки США на ядерные объекты в Фордо, Натанзе и Исфахане.

"Сегодня как никогда ясна ответственность МАГАТЭ и лично генерального директора (Рафаэля Гросси – ред.), который продемонстрировал очевидную предвзятость в пользу воюющих сторон и тем самым и дал повод для недавней катастрофы"

– МИД ИРИ

В ведомстве обратились к Совету управляющих агентства с призывом организовать внеочередное заседание. Кроме того, Иран призывает МАГАТЭ к выполнению своих юридических обязательств по факту атаки США объекты ядерной программы Ирана, носящие мирный характер. Более того, добавили в министерстве, объекты в Исфахане, Фордо и Натанзе были под жестким контролем агентства, а работали они в рамках Соглашения о гарантиях.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о полном уничтожении иранских объектов по обогащению урана, эту информацию подтвердил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. В Иране опровергают нанесение сколь-либо серьезного ущерба своим ядерным объектам.