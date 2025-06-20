Иран запросил экстренное заседание Совбеза ООН

Власти Ирана запрашивают экстренное заседание СБ ООН в связи с американской атакой на ядерные объекты ИРИ, заявил постпред страны при ООН Амирсаид Иравани в обращении к председателю Совбеза и генсеку организации.
Он подчеркнул, что удары по объектам иранской ядерной программы грубо нарушают нормы международного права, а также положения Устава ООН.
"Несомненно, военная агрессия США в отношении суверенитета и территориальной целостности (Ирана - ред.) представляет собой грубое нарушение международного права и обязательных к исполнению международных норм, закрепленных в Уставе ООН"
– письмо Иравани председателю Совбеза ООН и генсеку всемирной организации
В письме иранский дипломат также сообщил, что ИРИ запрашивает экстренное заседание СБ ООН.
Напомним, ранее сегодня ночью США нанесли удар по трем ключевым объектам иранской ядерной программы: в Фордо, Исфахане и Натанзе. Позже президент Дональд Трамп заявил, что в результате операции были полностью уничтожены иранские объекты по обогащению урана.