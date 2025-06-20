Иран запросил экстренное заседание Совбеза ООН

Тегеран только что запросил экстренное заседание Совета безопасности ООН, заявил постпред Исламской Республики при международной организации. Ранее ночью США нанесли удар по ключевым объектам ядерной программы ИРИ.

Власти Ирана запрашивают экстренное заседание СБ ООН в связи с американской атакой на ядерные объекты ИРИ, заявил постпред страны при ООН Амирсаид Иравани в обращении к председателю Совбеза и генсеку организации.

Он подчеркнул, что удары по объектам иранской ядерной программы грубо нарушают нормы международного права, а также положения Устава ООН.

"Несомненно, военная агрессия США в отношении суверенитета и территориальной целостности (Ирана - ред.) представляет собой грубое нарушение международного права и обязательных к исполнению международных норм, закрепленных в Уставе ООН"

– письмо Иравани председателю Совбеза ООН и генсеку всемирной организации

В письме иранский дипломат также сообщил, что ИРИ запрашивает экстренное заседание СБ ООН.

Напомним, ранее сегодня ночью США нанесли удар по трем ключевым объектам иранской ядерной программы: в Фордо, Исфахане и Натанзе. Позже президент Дональд Трамп заявил, что в результате операции были полностью уничтожены иранские объекты по обогащению урана.